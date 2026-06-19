Tarihin en korkunç ama en büyüleyici canlısından bir parça içeren, gelmiş geçmiş en ilginç iPhone aksesuarı! Sadece 7 tane üretilecek

iPhone'lar için Apple da dahil olmak üzere birçok şirket çeşitli işlevlere sahip aksesuarlar üretiyor. Ancak daha önce yaptığı özel tasarım iPhone'larla tanınan bir şirketin duyurduğu yeni bir aksesuar serisi, belki de şimdiye kadar gördüklerinizin en ilginci.

BU AKSESUARDA GERÇEK DİNOZOR PARÇASI VAR

GizmoChina'da yer alan habere göre, söz konusu şirketin Genesis adını taşıyan yeni aksesuar serisi, iPhone 17 Pro Max için tasarlanmış manyetik özel modüllerden oluşuyor. Ancak cihaza manyetik olarak takılan arka panellerden oluşan bu serinin en dikkat çeken modeli, yalnızca yedi adet üretilen Relict. Çünkü bu modelin arka tarafındaki 'tik' işaretinin ucunda, gerçek bir T-Rex (Tyrannosaurus Rex) fosilinden parça yer alıyor.

Söz konusu aksesuarın geri kalan kısmı ise hafif havacılık sınıfı titanyum ve dumanlı gri-beyaz "Himalaya" renk düzeninde işlenmiş timsah derisinden oluşuyor. Bu özel tasarım da mavi mücevher emayesiyle süsleniyor.

FİYATI 200 BİN TL'NİN ÜSTÜNDE!

Gelelim bu dikkat çeken aksesuarın fiyatına. Sadece 7 adet üretilecek bu ilginç iPhone arka kapağının fiyatı tam 4.490 dolar yani yaklaşık 208.000 TL.

Cebinde bir dinozor fosili taşımak istemeyenler için ise bu özel modelin yanında her biri 99 adetle sınırlı dört model daha bulunuyor. Bu modeller de şöyle sıralanıyor:

Proteus: Bu model, mavi el yapımı timsah derisini standart gümüş havacılık sınıfı titanyumuyla birleştiriyor. Fiyatı ise 1.630 dolar.

Stimulus ve Vector: Fiyat kademesinde bir üst basamakta yer alan Stimulus ve Vector modelleri 1.910 dolar fiyatla sunuluyor. Bu varyantlar siyah PVD kaplamalı titanyum çerçeveler ve siyah timsah derisi kullanıyor.

Orion: Seriyi tamamlayan bu model; altın PVD kaplamalı titanyum çerçeveyi mavi timsah derisi ve mavi emaye detaylarıyla birleştiriyor ve gece gökyüzünü andıracak biçimde tasarlanmış. Fiyatı ise 2.060 dolar.

Genesis serisindeki tüm modüller manyetik bir bağlantı sistemine dayanıyor. Böylece kullanıcılar ağır titanyum ve deri panelleri herhangi bir araç olmadan takıp çıkarabiliyor. Ayrıca şirket, aksesuarları şirketin kendine özgü hediye kutularında gönderiyor.