Tarihin kalbi Konuralp’te yeniden atıyor

Düzce’nin göz bebeği Konuralp Antik Kenti, yürütülen titiz kazı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.

Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, bölgenin binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Konuralp artık hem geçmişin izlerini taşıyan bir açık hava müzesi hem de ziyaretçilerin keyifle vakit geçireceği bir kültür durağı haline geliyor.

Müdürlükte görev yapan ekiplerin gayretiyle saklı tarih bir kez daha nefes alıyor.

Konuralp Bölgesinde her hafta bir müdürlük kazı çalışması yaparak çalışmalara destek veriyor.

