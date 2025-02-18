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Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor! Avrupa Birliği duruydu 75 yaşını geçtiyseniz dikkat...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.02.2025 16:16
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Dünyada her yıl 1.2 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Avrupa Birliği, bu durumun önüne geçmek ve sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla tarihindeki ilk ehliyet yaş sınırını getiriyor. Yeni düzenlemeye göre, 75 yaşını aşan sürücüler, sağlık raporu alsalar dahi araç kullanamayacak. Bu adım, yaşlı sürücülerin refleks kaybı nedeniyle trafikte risk oluşturduğu endişesiyle atılıyor.

Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor! Avrupa Birliği duruydu 75 yaşını geçtiyseniz dikkat...

Avrupa Birliği, sürüş güvenliğini artırma amacıyla tarihinde ilk kez ehliyetlerde üst yaş sınırı getirme kararı alıyor. Bu yeni düzenleme ile, belirlenen yaşın üzerine çıkan sürücüler sağlık raporu alsalar dahi araç kullanamayacak. Dünyada her yıl 1.2 milyon kişi trafik kazaları sonucu hayatını kaybederken, AB’nin bu adımı yaşlı sürücülerin trafikteki payını azaltmayı hedefliyor. Türkiye’de de ilerleyen yıllarda tartışmalara yol açması beklenen bu düzenleme, 75 yaşını aşan sürücüler için geçerli olacak.

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TÜRKİYE'DE DURUM NASIL?

Halen yürürlükte olan yasalara göre, 70 yaşını geçen sürücüler 5 yılda bir sağlık raporu almak zorunda. Heyet tarafından verilen sağlık raporu alınamazsa ehliyetler iptal ediliyor. Türkiye'de ise ehliyet yenileme yaşı 65 olarak belirlenmiş ve bu yaşa gelmiş sürücüler için sağlık raporu şartı bulunuyor. 80 yaş ve üzeri sürücüler için ise bu süre 2 yıl ile sınırlı.

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YENİ DÜZENLEME İKİYE BÖLDÜ

AB’nin yeni düzenlemesi, 75 yaş üstü sürücüler için otomobil kullanma yasağı getirecek. Bu durum, yaşlı sürücülerin refleks kaybı nedeniyle trafik kazalarına yol açabileceği endişesiyle hayata geçiriliyor. Ancak, yaşlı sürücüler bu kararı 'anlamsız' buluyor ve itiraz ediyor. Birçok kişi, özellikle günlük işlerini ya da sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için araca bağımlı olan yaşlıların, bu düzenleme ile zor durumda kalacağını savunuyor.

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JAPONYA’DAKİ UYGULAMA

Japonya, yaşlı sürücülerle ilgili farklı bir uygulama başlatmıştı. Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ikinci ülkesi olan Japonya, 75 yaş ve üzerindeki sürücülerin araçlarına "yaşlı sürücü" anlamına gelen “Koreija” işareti yapıştırmalarını zorunlu kılmıştı.

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