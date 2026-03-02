Tarihte bir ilk: Savaş "bulut"a sıçradı!

Amazon'un bilgi paneli olan AWS Health Dashboard'da yer alan bilgilere göre, Amazon bulut biriminin (AWS) Bahreyn ve BAE'deki veri merkezleri enerji ve bağlantı sorunları yaşıyor.

Amazon'un durum sayfasında yaptığı açıklamada, BAE'deki veri merkezi kümeleri olan "erişilebilirlik alanlarından" ikisinde bugün elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın İran saldırılarıyla bağlantılı olup olmadığı konusuna değinilmezken "bazı nesnelerin" çarpması sonucu kıvılcım ve yangın çıktığı, ardından elektriğin kesildiği açıklandı.

TARİHTE İLK DEFA BİR SAVAŞTA VERİ MERKEZİ HEDEF ALINDI

Konuyla ilgili ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Analist Shanaka Anslem Perera, veri merkezinin devlet düzeyindeki askeri bir çatışmadan fiziksel darbe aldığını belirterek, "Dünyanın en büyük bulut sağlayıcısı, füze veya dron enkazını 'nesne' olarak tanımlıyor, çünkü kurumsal iletişim rehberlerinde bu senaryo için henüz bir jargon bulunmuyor. Bu, tarihte ilk kez dev bir bulut servis sağlayıcısı veri merkezinin savaş sırasında fiziksel olarak vurulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Siber güvenlik uzmanı Lukasz Olejnik ise X hesabından, "Veri merkezine isabet eden nesneler, 'özel askeri operasyon' tabirinden bu yana bir füze saldırısı için kullanılan en nazik tanım mı? Tarihte ilk kez bir 'erişilebilirlik bölgesi' balistik nedenlerle erişilemez hale geldi. Amazon'un Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) veri merkezi cumartesiyi pazara bağlayan gece devre dışı kaldı. AWS yaptığı açıklamada, 'tesise bazı nesnelerin isabet ettiğini, bunun da kıvılcım ve yangına yol açtığını' belirtti. Ancak bu nesnelerin ne olduğunu açıklamadı. Aynı gece İran, Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırdı ve BAE hava sahasını kapattı. Noktaları birleştirmek ise okuyucuya bırakıldı. Hizmetlerin 'birkaç saat içinde' normale dönmesi bekleniyor." açıklamasında bulundu.

"VERİ VE ALTYAPI KONTROLÜ, SAVAŞIN GÖRÜNMEYEN AMA EN KRİTİK CEPHELERİNDEN"

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Kurucusu Prof. Dr. Levent Eraslan da X hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Amazon'un bulut bilişim altyapısı olan Amazon Web Services'i hedef almasının savaşın artık yalnızca askeri değil dijital altyapılar üzerinden de yürütüldüğünü gösterdiğini belirtti.

Eraslan, "Günümüzde veri merkezleri, bulut sistemleri ve dijital ağlar, enerji tesisleri ya da askeri üsler kadar stratejik öneme sahiptir. Bu tür bir hamle, ABD merkezli teknoloji altyapılarına karşı verilen asimetrik bir siber güç mesajı olarak okunmalıdır. Çünkü dijital çağda veri ve altyapı kontrolü, savaşın görünmeyen ama en kritik cephelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır