HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tarihte böylesi görülmedi.... Dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilir! Sebebi ise 'yanlışlık'

Tarihte böylesi görülmedi.... Dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilir! Sebebi ise 'yanlışlık'

12.03.2025 09:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'nin savaş uçakları yanlışlıkla bir yerleşim yerini vurmuştu. Kuzey Kore'den bu konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Çok sert ifadelerin yer aldığı açıklamada "Bombalar biraz daha kuzeye atılsaydı olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmeye gerek yok" ifadeleri kullanılarak, 'dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilecek tehlikeli faaliyetler' vurgusu yapıldı.

Tarihte böylesi görülmedi.... Dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilir! Sebebi ise 'yanlışlık'

Kuzey Kore, Güney Kore savaş uçaklarının yanlışlıkla yerleşim bölgesini bombalamasına ilk tepkiyi vererek, "Bombalar biraz daha kuzeye atılsaydı ve sınırımızı geçseydi durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmeye gerek yok" açıklamasında bulundu. Nükleer savaş uyarısı yapılan açıklamada, "Bu olay, ABD ve müttefiklerinin tatbikatlarının iddia edildiği gibi Kore ve bölgede barış ve istikrarı sağlamayı hedefleyen eylemler değil, dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilecek tehlikeli faaliyetler olduğunu göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

iStock-1270148268

"KUKLA DEVLETE AİT..."

Güney Kore ordusuna ait 2 KF-16 savaş uçağının yanlışlıkla bir yerleşim bölgesini bombalaması ile sonuçlanan kazaya Kuzey Kore'den ilk tepki geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamada, kazanın ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştirdiği ortak bir askeri tatbikat sırasında yaşandığı hatırlatılarak, "Kukla devlete ait 2 savaş uçağı, ABD ile ortak olarak yapılan geniş çaplı bir gerçek atış tatbikatı sırasında sivil bir köyü hedef alarak eşi benzeri görülmemiş bir eş zamanlı bombalama gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

iStock-1389361591

KUZEY KORE'DEN GÖZDAĞI

Kazanın ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği ortak tatbikatların ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtladığı vurgulanan açıklamada, "Bombalar biraz daha kuzeye atılsaydı ve sınırımızı geçseydi durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmeye gerek yok" denildi.

"DÜNYANIN İLK NÜKLEER SAVAŞINA YOL AÇABİLİR"

ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahların bulunduğu bir ateşkes bölgesinde ortak tatbikatlar yapmasının savaş riskini artırdığı savunulan açıklamada, "Tesadüfi bir kıvılcımın Kore Yarımadası'nı, bölgeyi ve dünyayı yeni bir silahlı çatışmaya sürükleyebileceği düşüncesi hiçbir şekilde mantıksız değildir" uyarısında bulunuldu. Yaşanan kazanın olası bir nükleer savaş riskinin varlığını ortaya koyduğu iddia edilen açıklamada, "Bu olay, ABD ve müttefiklerinin tatbikatlarının iddia edildiği gibi Kore ve bölgede barış ve istikrarı sağlamayı hedefleyen eylemler değil, dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilecek tehlikeli faaliyetler olduğunu göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

thumbs_b_c_42fa94c87279774b718dadc12bebc31f

"ACIMASIZCA HAREKETE GEÇECEĞİZ"

ABD ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası'ndaki askeri tatbikatları sürdükçe Kuzey Kore ve bölgenin barış ve güvenliğine yönelik tehdidin hiçbir zaman ortadan kalkmayacağı savunulan açıklamada, "Düşmanın askeri manevralarını yakından izliyoruz. Beklenmedik bir gelişmeye karşı uyarıda bulunmadan acımasızca harekete geçeceğiz. O zaman bahanelere yer kalmayacak" uyarısında bulunuldu. ABD ve Güney Kore'ye askeri tatbikatlarını durdurma çağrısı yapılan açıklamada, "ABD ve Güney Kore, ortak askeri tatbikatlarının son derece tehlikeli işaretlerini ciddiye almalı ve Kore Yarımadası'ndaki kötüleşen durumun nedeni olan nükleer savaş gösterisini derhal durdurmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

thumbs_b_c_f8151c3117a27813996557292e4b02cd

NE OLMUŞTU?

Güney Kore ordusuna ait 2 adet KF-16 savaş uçağı ABD ile yapılan ortak bir tatbikat sırasında Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bomba bırakmıştı. Kaza sonucu en az 29 kişi yaralanırken, birçok bina hasar görmüştü. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bursa’da kaza yapıp kavga ettiler...Bursa’da kaza yapıp kavga ettiler...
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandıMersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore nükleer silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu

TMSF ünlü mobilya markasını satıyor! İstenen rakam belli oldu

Galatasaray maçına Türk hakem verilirse, Beşiktaş 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek iddiası! Sosyal medyayı ayağa kaldıran protesto hazırlığı...

Galatasaray maçına Türk hakem verilirse, Beşiktaş 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek iddiası! Sosyal medyayı ayağa kaldıran protesto hazırlığı...

Büyü yaptığını iddia ediyor bir de garanti veriyor! Fiyatları bile belli: Şaşırtmayan taktikleri ifşa oldu

Büyü yaptığını iddia ediyor bir de garanti veriyor! Fiyatları bile belli: Şaşırtmayan taktikleri ifşa oldu

Trump'ın fotoğrafında dikkat çeken notlar

Trump'ın fotoğrafında dikkat çeken notlar

Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

4 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Yanında 13 boş kovan bulundu...

4 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Yanında 13 boş kovan bulundu...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.