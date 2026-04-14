Tarım arazilerinde hastalık ve zararlı denetim mesaisi

Aydın’ın Söke ilçesinde ilçe tarım ekipleri sahaya inerek ekili alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler, tarım arazilerinde bitki sağlığını korumak için çalışmalar yapıyor.

Ekiplere sahada hız kazandırıldı. Ürünlerde hastalık ve zararlı tespitine yönelik incelemeler yapılıyor.

Bu kapsamda desteklemeye esas ürün belirleme çalışmaları da yürütülmektedir.

Bu çalışmalarla üreticilerin emeği korunmakta, verim ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, hastalık ve zararlı kontrollerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Üreticilerin emeğini korumak için sahada yürütülen bu çalışmalar titizlikle devam etmektedir.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için gerekli tüm kontroller yerinde gerçekleştirilmektedir.



