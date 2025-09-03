Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Aktif bir yangın yok'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Kastamonu'daki üç orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

İşte Yumaklı'nın açıklamaları;

"Müdahaleler ve mücadele sonucunda kahyalar yangını kontrol altına alındı. Araç yangını coğrafi şartlar sebebiyle biraz uzun sürdü ama arkadaşlar bu yangını çevrelediler. Gece boyunca mücadele sonucunda kontrol altına alındı son olarak Karabük Kastamonu iki sınır arasında çıkan yangınla ilgili bahsetmek istiyorum. Her iki yangında devam ederken diğer iki yangın bizim gücümüzü böldü. Daha hızlı bir şekilde söndürecektik. Yeni bir yangın çıktığında müdahale süresi maalesef uzuyor. Cepheler açmak gerekiyor.

Bu 3 yangın içinde bugün kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Şu anda aktif bir yangın yok."