Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan yüksek sıcaklıklar ve orman yangınlarına karşı uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından sıcak havalar ve orman yangınlarıyla ilgili mesaj paylaştı.

Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"Yeşil Vatan’ımızın korunması ve yaşatılması hepimizin en büyük sorumluluğu ve önceliği olmalıdır. Meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor. Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA’larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım. Doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarını koruyalım. Yangınlara müdahale gücümüzle değil HİÇ YANGIN ÇIKMAMASI ile gururlanalım.

Bir kez daha hatırlatalım:

Anız yakmayalım

Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım

İzmarit atmayalım

Atıkları doğaya değil, çöp kutularına atalım

Biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım

En küçük bir duman gördüğümüzde 112’yi hemen arayalım"