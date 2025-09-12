HABER

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilogram ürün imha edildi"

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürününün incelendiğini ve uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilogram ürünün imha edildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, uygunsuzluk tespit edilen ürünlerle ilgili Ankara’da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakanlık, 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürününün muhafaza altına alınarak incelendiğini ve uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilogram ürünün imha edildiğini açıkladı.

"UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLEN BİN 316 KİLOGRAM ÜRÜN İSE İMHA EDİLDİ"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Güvenilir gıda için sahadayız. Ankara’da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimler sonucunda; 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürünü muhafaza altına alınarak incelemeye tabi tutuldu. Uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilogram ürün ise imha edildi. İşletmelerin faaliyetleri durdurulmuş, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak bizim için kırmızı çizgidir. Bu doğrultuda denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."

Tarım ve Orman Bakanlığı
