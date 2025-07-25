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Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 826 milyon 825 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “826 milyon 825 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarım bakanlık
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