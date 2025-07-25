Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 826 milyon 825 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
25.07.2025 17:40
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “826 milyon 825 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.
(DHA) Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
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