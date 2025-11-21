HABER

Tarlada bulunan top mermisi imha edildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir vatandaşın tarlada çalışırken bulduğu top mermisi güvenlik tedbirleri alınarak imha edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca; Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesinde 20 Kasım 2025 günü gerçekleştirilen ihbar değerlendirme faaliyeti kapsamında, bir vatandaşın tarlasında çalışırken bir adet top mermisi bulduğunu bildirmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, bulunan mühimmatın patlamamış olduğu, üzerinde menşeine ilişkin herhangi bir ibare bulunmadığı ve muhtemelen savaş döneminden kaldığının değerlendirildiği tespit edildi. Nazilli İlçesinde Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda yapılan detaylı inceleme neticesinde; mühimmatın Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen, korozyona uğramış 100 mm topçu mühimmatı olduğu belirlendi. Söz konusu mühimmat, Aydın İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak Ocaklı Mahallesi Yeni Volkan Madencilik patlatma alanında kontrollü şekilde imha edilerek tamamen etkisiz hale getirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

