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Tarlada çıkan yangın ormana sıçradı

Kütahya'da tarlada çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Tarlada çıkan yangın ormana sıçradı

Kütahya-Gediz kara yolunun 30’uncu kilometresindeki bir buğday tarlasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle genişleyerek ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 10 arazöz, 7 itfaiye aracı ve 3 su ikmal aracıyla yaklaşık 150 personel müdahale etti. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yangın, daha fazla büyümeden 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle Kütahya-Gediz kara yolunun Kütahya istikametinde trafik zaman zaman kontrollü olarak sağlandı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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