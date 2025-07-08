Tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

Kaza Küre ilçesine bağlı Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Arıcı idaresindeki saman yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Arıcı’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)