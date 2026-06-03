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Tarlada feci kaza: Traktörün üzerine devrildiği sürücüden acı haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada çalışma yaptığı sırada kontrolden çıkarak traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Tarlada feci kaza: Traktörün üzerine devrildiği sürücüden acı haber

Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çavuşköy Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zeki Burhan (60) yönetimindeki 14 ACV 423 plakalı traktör, ot toplama çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Dengesini kaybederek devrilen traktörden düşen sürücü ağır yaralandı.

Tarlada feci kaza: Traktörün üzerine devrildiği sürücüden acı haber 1

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNÜN FECİ ÖLÜMÜ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Burhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarlada feci kaza: Traktörün üzerine devrildiği sürücüden acı haber 2

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa traktör kaza
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