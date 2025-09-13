HABER

Tarlada yaktığı anız ateşini söndürmeye çalışıyordu! Kalp krizi geçirip öldü

Bartın'da tarlasında anız yakan çiftçi Lütfü Zengin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay sonrası yangın söndürüldü.

Bartın'da tarlasında yaktığı anız ateşini söndürmeye çalışırken Lütfü Zengin, kalp krizi geçirdi. Zengin, 62 yaşındaydı. Olay, merkezdeki Yeğenli köyünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Çiftçi Lütfü Zengin, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerle karşılaştı. Köylüler, alev ve dumanları görünce durumu jandarmaya ve itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Ancak Zengin, tarlada hareketsiz bir şekilde bulundu.

Sağlık ekipleri, Lütfü Zengin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zengin’in alevlere müdahale ederken kalp krizi geçirerek öldüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

