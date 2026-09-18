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"Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen "Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, büyük dağıtıcı firmaların yöneticileri olan 40 şüpheli tutuklandı.

"Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

40 TUTUKLAMA

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 40 şüpheli tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı 1

Hakimlik, 40 zanlının tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 1 şüpheli ise aranıyor.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına" yönelik soruşturma yürütülmüştü.
"Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı 2
Soruşturmada, Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya büyükşehir belediyelerinin hal müdürlüklerine yazılan müzekkereler neticesinde şüpheliler hakkındaki yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar dosyaya eklenmişti.

Vergi Denetim Kurulunca müzekkereye istinaden yapılan çalışma kapsamında 1029 çiftçinin beyanına başvurulmuştu.

"Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı 3

Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verdiği tespit edilen tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22 ayrı ilde iş yeri ve ikamet adresi olmak üzere 109 adreste arama kararı alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisinden 33'ü yakalanmış, devam eden çalışmalarda 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Önleyici tutuklama meyve Sebze
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