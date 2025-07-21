HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tarlaya düşen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkıp tarlaya uçması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Tarlaya düşen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçenin Karayaka Beldesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Erbaa ilçesinden Karayaka beldesine seyir halinde olan F.T. (24) idaresindeki Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil, tarladaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü F.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.T., S.Ö., A.T., A.T. ve 1 yaşındaki A.E.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İBB'ye yolsuzluk soruşturması: 17 şüpheli için yeni gelişmeİBB'ye yolsuzluk soruşturması: 17 şüpheli için yeni gelişme
Susurluk’ta araç yangınına müdahale edildiSusurluk’ta araç yangınına müdahale edildi

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

Aile hekimleri ve eczaneler için yeni düzenleme

Aile hekimleri ve eczaneler için yeni düzenleme

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Türkiye plajlarında da görülüyor! Uzmanlardan 'Vibrio' uyarısı

Türkiye plajlarında da görülüyor! Uzmanlardan 'Vibrio' uyarısı

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.