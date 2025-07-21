Tarlaya düşen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçenin Karayaka Beldesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Erbaa ilçesinden Karayaka beldesine seyir halinde olan F.T. (24) idaresindeki Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil, tarladaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü F.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.T., S.Ö., A.T., A.T. ve 1 yaşındaki A.E.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır