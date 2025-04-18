Tarsus’ta Emekli Evi hizmete açıldı

Tarsus Belediyesi tarafından kente kazandırılan Emekli Evi’nin açılışı, yoğun katılımla gerçekleşti. Belediye Başkan Ali Boltaç’ın öncülüğünde hayata geçirilen özel merkez, emeklilerin bir araya gelerek sosyalleşebileceği, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılabileceği, aynı zamanda sağlık ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanabileceği donanımlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Açılışa katılan vatandaşlar, büyük bir memnuniyetle yeni sosyal yaşam alanlarını gezdi, sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Haftanın belirli günlerinde fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve doktor gibi sağlık uzmanlarının görev alacağı merkezde, sağlıklı yaşam bilinci de desteklenecek. Ayrıca müzik etkinlikleri, söyleşiler, gezi programları, kitap okuma saatleri ve çeşitli oyunlarla emekliler keyifli vakit geçirebilecek.

"BİZİM DERDİMİZ BELLİ, TARSUS İÇİN ÇALIŞMAK"

Emekli Evi’ni hizmete kazandırmanın gururunu yaşadığını ifade ederek konuşmalarına başlayan Başkan Boltaç, "Bu Emekli Evi, yalnızca bir bina değil. Burası dostlukların, sohbetlerin, huzurun adresi olacak. Çünkü Tarsus, her anlamda en iyisini hak ediyor. Bu kentte yaşayan herkeste, en güzelini yaşamayı hak eder. Bizim derdimiz belli, Tarsus için çalışmak. İnsanı önceleyen, hayatı kolaylaştıran işler üretmek. Gençlerimiz için, çocuklarımız için, büyüklerimiz için en iyisini yapmak." dedi.

Tarsus’ta emeklinin değer göreceğini vurgulayan Başkan Boltaç, "Emekli Evimizde sağlık var, kültür var, dayanışma var, birlik var, beraberlik var. Ve en önemlisi, değer görmek var. Haftanın belirli günlerinde fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, doktor ve sağlık personeli burada hizmet verecek. Söyleşiler, gezi programları, müzik etkinlikleri, satranç, dama, kitap ve gazete okuma gibi birçok sosyal ve kültürel aktivite bu çatının altında hayat bulacak" ifadelerini kullandı.

Belediye görevlilerine, ’Alo Tim’ üzerinden ulaşılabileceğinden bahseden Başkan Boltaç, "7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren ’Alo Tim 153’ hattımıza ulaşarak her türlü talep, öneri ve şikayetinizi bize iletebilirsiniz. Her çağrıyı özenle değerlendiriyor, en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Bu hat, sizlerle aramızda güçlü bir bağ kuruyor" şeklinde konuştu.

Tarsus ile gurur duyduğunu kaydeden Başkan Boltaç, "Tarsus Belediyesi olarak bu kente çok önemli bir ödül kazandırdık. Altın Elma (Golden Apple) ödülü Tarsus’a verildi. Bu ödülü Tarsus kazandı. Çünkü Tarsus her şeyin en güzeline layık. Tarsus’ta yaşayan insanlar Türkiye’de değil, dünyadaki şanslı insanlardır. Çünkü Tarsuslu olmak bir gurur ve onur meselesidir. 10 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip bu topraklar, Türk milletinin ilelebet payidar olma kararlılığıyla yoğrulmuştur. Bizi başka ülkelerle kıyaslamasınlar, bizim damarlarımızda kuvayı milliye ruhu, Atatürkçü düşünce ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izi vardır. Bu millet ve bu bayrak için bir adım bile geri atmayız" dedi.

Tarsus’a gönül verdiğini belirten Başkan Boltaç, "Tüm emekliler ve emekli sendikası üyelerini bu güzel mekanda buluşmaya davet ediyorum. Tarsus’a değer katacak her projede biz varız. Çünkü biz bu kente gönül verdik. Çünkü biz bu kenti birlikte büyütüyoruz. Emekli Evimizin hayırlı olmasını diliyor, herkese teşekkür ediyorum" diye konuşmasını tamamladı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır