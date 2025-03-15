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  4. Tarsus'ta otoyol kaçış rampasında kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Tarsus'ta otoyol kaçış rampasında kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

15.03.2025 00:40
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Otoyol Damlama bölgesi kaçış rampasında yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tarsus'ta otoyol kaçış rampasında kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Damlama bölgesinde Tarsus istikametinde seyir halinde olan Mehmet Ali Mimtaş’ın kullandığı tır, bilinmeyen bir nedenle 4. kaçış rampasına girdi. Tır, rampa içerisinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kaza esnasında ağır hasar gören kupada sıkışan sürücü Mehmet Ali Mimtaş ve yanında yolcu olarak bulunan Ramazan Mimtaş olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tarsus kaza
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