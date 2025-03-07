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Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
07.03.2025 10:12
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Vedat Milor'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Kent Lokantası'nda çektiği videoyla ilgili Bakanlık harekete geçti. Milor'dan Youtube kanalından paylaştığı videoda "örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle yazılı savunma istendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak." dedi.

Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Milor'un İBB'ye ait Kent Lokantası'nda yaptığı Youtube videosu için Vedat Milor'dan "örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle "yazılı görüş" istedi.

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"40 LİRAYA DÖRT ÇEŞİT YEMEK: BU FİYAT GERÇEK Mİ?"

YouTube kanalında "40 liraya dört çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlığıyla paylaştığı videoyla ilgili Milor'a Bakanlık'tan gönderilen yazıda, "Söz konusu tanıtımların başka mecra kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandı ise hangi mecra kuruluşlarında ve hangi tarihlerde yayımlandığının bilinmesine, yazılı basında yayımlanmış olanların asıllarına, sözlü ve görsel basında yayımlananlara ait ses ve görüntü kayıtlarına, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi’nin adı ile varsa kuruluşunuzun vergi kimlik numarasına, varsa kayıtlı elektronik posta(KEP) adresine, şahsınıza ait resmi tebligat adres bilgisi ile varsa kuruluşunuzun açık unvanı, kayıtlı olunan meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin birer örneğine, gelir durumunuzu gösterir belge (son tarihli yıllık vergi beyanı ile eki gelir tablosu, bilanço vb.) örneğine ihtiyaç duyulmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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MİLOR İDDİALARA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Milor ise hakkındaki reklam iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Milor'un paylaşımı şu şekilde:

"Kent Lokantası ziyaretim tamamen kendi inisiyatifimle gerçekleşti ve Buğra Bey’e birlikte gitmeyi ben teklif ettim. Amacım, hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmekti. 40 TL’ye dört çeşit yemek sunan bir lokanta hem lezzet hem de toplumsal etkisi açısından dikkat çekici bir örnek. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim."

İMAMOĞLU: "DAHA ÇOK AÇILACAK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak."

ÖZEL: "ALLAH ISLAH ETSİN"

CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili, "Allah ıslah etsin. Kent Lokantası’nda reklama gerek yok, kuyruk var." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Vedat Milor ibb
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