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Tartışma yaratan lüks araçla ilgili ilginç detay! Trafikte kuralları ihlal etmişti... Araca menzil şeyhinin bindiği ortaya çıktı

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Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da kaydedilen görüntülerde bir aracın yetkisiz çakar kullanımı yaparak emniyet şeridini kullandığı ve kuralları ihlal ettiği görülmüştü. Videoda yer alan lüks araç tartışmalara konu olurken, araçla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Bahsi geçen araca Menzil şeyhlerinden Muhammed Fettah’ın da bindiği görüldü. İşte detaylar...

Trafikteki en büyük problemlerden biri yetkisiz olarak çakar ve emniyet şeridi kullanımı. Trafikteki vatandaşlar hangi aracın görevli, hangi aracın yetkisiz şekilde trafik kurallarını ihlal ettiğini bilemezken; bununla ilgili bazen dikkat çeken görüntüler sosyal medyaya yansıyor.

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Bu görüntülere bir yenisi İstanbul'da eklendi. İstanbul'da aracında çakar bulunan bir şahsın, emniyet şeridini kullanarak kuralları ihlal etmesine bir sürücü tepki göstermişti.

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"GÖREVLİ MİSİNİZ, ŞU ANDA GÖREV EMRİNİZ VAR MI?"

Tepki gösteren vatandaş kuralları ihlal eden aracın yanına yaklaştı ve o sırada yaşananları kayıt altına aldı. Araca yaklaşan vatandaş, "Hanımefendi görevli misiniz, şu an görev emriniz var mı?" sorusunu yöneltti.

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"NEDEN ÇEKİYORSUNUZ? TAHSİSLİ ARAÇ"

Kuralları ihlal eden sürücü ise "Neden çekiyorsunuz? Tahsisli araç" cevabını verdi.

TRAFİKTE KURAL İHLALİ YAPAN ARACA MENZİL ŞEHİNİN BİNDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Aynı araç, daha önce Menzil'de görülmüştü. Bahsi geçen çakarlı lüks araca Menzil Şeyhlerinden Muhammed Fettah binmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik araba çakar Menzil Tarikatı
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