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Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü, tutuklandı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan baba, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltında olan oğlu ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü, tutuklandı

14 Temmuz günü Erenler ilçesi 1186. Sokak'ta meydana gelen olayda, B.A.(23) ile babası E.A.(40) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A. pompalı tüfekle babasına ateş ederek ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk ederken şüpheli oğul, bölgede bulunan bir camiinin avlusunda saklanırken yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen baba E.A., 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli oğul ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya baba
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