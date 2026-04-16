HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti: Evde bulunan çocuklar polise haber verdi

Gaziantep'te 4 çocuk annesi kadın, tartıştığı şahıs tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olay sırasında evde bulunan çocuklardan biri durumu fark ederek emniyete gidip "annem evde yaralı" diyerek yardım istedi.

Olay, Nizip ilçesi Tahtani Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2'si engelli 4 çocuk annesi Hatice Kübra D. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulundurduğu bıçakla Hatice Kübra D.'yi göğsünden bıçakladı.

ÇOCUĞU EMNİYETE GİDEREK YARDIM İSTEDİ

Olay sırasında evde bulunan çocuklardan biri durumu fark ederek emniyete gidip "annem evde yaralı" diyerek yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye gelen polis ve sağlık ekipleri ise komşuların evde iki yaralı olduğunu söylemesi üzerine eve girdi. Ağır yaralanan Hatice Kübra D. ile olayın şüphelisi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin, olayın ardından bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

EŞİ CEZAEVİNDE OLAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan 4 çocuk annesi Hatice Kübra D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, ölen kadının eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.