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Tartıştığı kişilere bıçak çekmişti, sınır dışı edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan olayda tartıştığı kişilere bıçak çeken yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Tartıştığı kişilere bıçak çekmişti, sınır dışı edildi

Olay, bayramın ilk günü Yeni Cami Mahallesi Şehit Ahmet Aydın Caddesi üzerindeki bir işletmede bulunan yabancı uyruklu şahıslar ile karşı tarafında bulunan evde yaşayan yabancı uyruklu bir çocuk arasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı. Tartışma esnasında çocuk, eline aldığı bıçak ile tehditler savurmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve bekçiler sevk edildi. Bu esnada çocuk olay yerinden kaçarak evine saklandı. Bölgeye ulaşan ekipler, tartışmanın yaşandığı evde bulunan biri kadın iki kişiyi ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Elinde bıçakla tehdit savurarak tehlike oluşturduğu tespit edilen yabancı uyruklu çocuk ise gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kavga
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