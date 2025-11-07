HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tartıştığı kocasını kızgın yağ dökerek öldürdü! Üsküdar'daki vahşetin perde arkası ortaya çıktı

Üsküdar'da yaşayan Zeynep G. (44), kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Sinan Gürsül (53) uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ dökerek yaraladı. Sinan Gürsül, 13 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan eşi Zeynep G. İse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeynep G. hakimlikteki ifadesinde " Olay gecesi yağı aldım. Kızımı yatağa yatırdım. Onun uyumasını bekledim. Yağı kaynattım eşimin üzerine döktüm" dedi.

Tartıştığı kocasını kızgın yağ dökerek öldürdü! Üsküdar'daki vahşetin perde arkası ortaya çıktı

Olay, 15 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Varol Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Sinan Gürsül eve alkollü geldiği için eşi Zeynep G. ile tartışmaya başladı. 25 yıldır evli olan çiftin tartışması bir süre sonra sona erdi ve Sinan Gürsül uyumaya gitti. Zeynep G. ise mutfakta kaynattığı kızgın yağı uyuyan eşi Sinan G.'nin üzerine döktü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sinan Gürsül'ü hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren Zeynep G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'KABURGALARIM KIRILDI, DEFALARCA TEDAVİ OLDUM'

İfadesinde evliliğinin ilk yıllarından beri darbedildiğini söyleyen Zeynep G., "Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım" dedi. İki çocuk annesi Zeynep G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı kocasını kızgın yağ dökerek öldürdü! Üsküdar daki vahşetin perde arkası ortaya çıktı 1

'OLAY GECESİ YAĞI ALDIM UYUMASINI BEKLEDİM ÜZERİNE DÖKTÜM'

Tutuklanan eş Zeynep G. hakimlik ifadesinde, "25 yıllık evliyim. Eşim alkol bağımlısıdır. Evlendiğimiz günden itibaren eşimden şiddet gördüm. 2 kere boşanma davası açtım fakat kendisi müsaade etmedi. Ailemin evine döndüm ama çocuklarım için geri dönmek zorunda kaldım. Beni sürekli çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu.

Tartıştığı kocasını kızgın yağ dökerek öldürdü! Üsküdar daki vahşetin perde arkası ortaya çıktı 2

Olay gecesi bana cinsel istismarda bulundu. Eşim her gün alkol alır. Sürekli benimle cinsel istismarda bulunurdu ve olaylar kızımın yanında olurdu. Ben artık bunlardan bıktım. Kızım bu olayları rehberlik hocasına da anlatmış. Olay gecesi yağı aldım. Kızımı yatağa yatırdım. Onun uyumasını bekledim. Yağı kaynattım eşimin üzerine döktüm" dedi.

HAYATINI KAYBETTİ

13 gün hastanede tedavi gören Sinan Gürsül ise tüm müdahalelere rağmen 28 Ekim'de hayatını kaybetti.

Tartıştığı kocasını kızgın yağ dökerek öldürdü! Üsküdar daki vahşetin perde arkası ortaya çıktı 3

'BİR İNSAN BÖYLE BİR ŞEYLE CEZALANDIRILAMAZ'

Komşu Serhat Nalbantoğlu, "Kendisi komşumuzdu çok sevdiğimiz bir insandı. Allah rahmet eylesin. Biz olayın şokunu hala atlatamadık. Meslektaşımdı. Yemeğimizi beraber yerdik, iş paslaşırdık. Çok iyi bir insandı. Çevre tarafından da çok sevilen bir insandı, çok üzüldük. Bir insan böyle bir şeyle cezalandırılamaz. Çok şaşırdık anlatılanlar hiç uymuyor rahmetliye. Böyle bir şey hiç beklemezdik. Çevre tarafından çok sevilen birisi biz buraya sonradan geldik. Kendisi buranın yerlisi burada doğmuş büyümüş bize çok yardımcı oldu. Kendisiyle iliği negatif bir şey bulamıyorum. Belki akşamları bir iki kadeh içiyordu ama kimseye bir zararı yoktu. Ama biz aile içini bilemeyiz ben negatif bir şey söyleyemem" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
95 km'lik yeni fay tespit edildi! İki şehri uyardı: Risk artıyor95 km'lik yeni fay tespit edildi! İki şehri uyardı: Risk artıyor
Diyarbakır’da çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdıDiyarbakır’da çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Anahtar Kelimeler:
Üsküdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.