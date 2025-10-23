HABER

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi nedir, nasıl yapılır?

Kontrat ya da sözleşme iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleştirilen, içeriğinde yer alan şartlara uyulması yasalar ile desteklenmiş olan, hukuki geçerliliği bulunan belgelerdir. Tarafların birbirlerine uygun irade açıklamaları ile yapılan bir tür hukuki işlem olan sözleşmeler farklı konular ile ilgili olarak yapılabilir.

Ferhan Petek

Taraflar arasında yapılan sözleşmelerin hazırlanmasının çeşitli kuralları bulunmaktadır. Ayrıca sözleşmenin hukuki olarak geçerli sayılabilmesi için resmiyete uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Yapılan her sözleşmede iki tarafın da çıkarlarını gözeten bazı hususlar bulunması gerekir. Sözleşme taraflarından biri sözleşmede yer alan maddelerin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmezse karşı tarafın mahkemeye başvurma hakkı bulunabilmektedir.

Sözleşme nedir? Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi nedir, ne işe yarar?

Birden fazla konuda sözleşme ya da kontrat yapılabilmektedir. Sözleşmeler belirlenen bir konu ile ilgili iki ya da daha fazla taraf için hazırlanmış resmi belgeler olarak kabul edilmektedir. Satış vaadi sözleşmesi de bir sözleşme türüdür ve tarafların ileride bir zamanda yapmayı planladıkları satış sözleşmesinin şartlarını önceden belirlemesini destekler. Yapılan bu taşınmaz vaadi sözleşmesine göre bir taraf ya da iki taraf bir taşınmazın satış sözleşmesinin talep hakkını alması sağlanır.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, bir nedenden kaynaklı olarak şartlar henüz gerçekleşmediği için yapılma ihtimali bulunan asıl satış sözleşmesi ile ilgilidir. Yapılacak olan sözleşmenin sonuçları açısından çeşitli hukuki kurumların da desteklediği şekilde güven kazandırma amacı taşımaktadır.

Hukuki niteliği bulunan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi bir ön sözleşme olarak kabul edilmektedir. Taşınmaz satış vaadinin ön sözleşme olma özelliği nedeniyle nispi hak durumu ortaya çıkar. Kanunlara göre taşınmaz vaadi sözleşmesi, ileride yapılması muhtemel sözleşmenin içeriğine bağlı olarak hazırlanır.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi nasıl yapılır?

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi bir vaat muamelesi olduğu için satışı vaat eden taraflar başkasına ait olan bir taşınmaz için de sözleşme yapabilir. Bu sözleşmeden doğan borçların ve hakların var olduklarını söyleyebilmek için bunların oluştuğu sözleşmenin de oluşturulması gerekmektedir. Çeşitli şartlara bağlı olarak sona erdirilebilen satış vaadi sözleşmesi satış sözleşmelerinden farklıdır.

Taşınmazın tapu işlemleri sırasında da geçerli kabul edilecek olan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılırken şu noktalara dikkat edilir:

  • Sözleşme maddeleri iki tarafın da kararı ve onayı ile belirlenir.
  • Sözleşme için Borçlar Kanunu tarafından özel bir tip oluşturulmuş olmadığı için sözleşme şartları ilgili taşınmaza ya da taraflara göre değişkenlik gösterebilir.
  • Sözleşme şartları belirlenerek netleştirildikten sonra noter eşliğinde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi düzenlenir ve taraflar tarafından da onaylanır.
  • Sözleşmenin maddelerinde farklılıklar olsa da satış için bir ön adım olarak kabul edilen taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde satış bedeli ödemenin nasıl yapılacağı ve ödemenin gecikmesi gibi durumlarda uygulanacak olan faiz oranları gibi detaylar da içermek durumundadır.
  • Sözleşmeden çatma durumu söz konusu olursa tazminat ödenir. Ödenecek olan tazminat tutarı ile ilgili ayrıntılar da sözleşme maddelerinde yer alabilir.
  • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi genel olarak satılacak olan taşınmaz mülkün sahibi ve alıcısı arasında yapılır ancak mülk sahibi olmadan da sözleşme yapılabilir. Bunun nedeni vaat sözleşmesinin bir ön sözleşme olması ve gayrimenkul mülkiyetinin ön sözleşmede aranmamasıdır.
  • Sözleşmeyi hazırlamak için sözleşmenin noter huzurunda gerçekleştirilmesi gerekir aksi takdirde sözleşmenin hukuki ve resmi geçerliliği olmaz.
  • Vaat sözleşmelerine özel bir zaman açımı süresi olmadığı için Borçlar Kanunu’nda yer alan genel zaman aşımı süresi uygulanır ve bu süre on yıldır.
sözleşme
