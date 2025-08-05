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Taşkınlık yapıp kovalamacaya girdi! Polisten kaçıp denize atladı, yorulunca kendisi teslim oldu...

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Çiğdem Sevinç

Samsun’un Atakum ilçesinde taşkınlık çıkaran bir şahıs, polisten kaçarken denize atladı. Polis ekipleri şahsı ikna edemeyince deniz kenarında bekledi. Yorulan şahıs, bir süre sonra kendi isteğiyle kıyıya çıkarak polise teslim oldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, çevrede taşkınlık yapan bir şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Kaçış sırasında denize giren şahıs, açıkta bir süre yüzerek bekledi.

Taşkınlık yapıp kovalamacaya girdi! Polisten kaçıp denize atladı, yorulunca kendisi teslim oldu... 1

KENDİSİ TESLİM ETTİ

Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için deniz kenarında uzun süre uğraştı. Ancak şahıs, polis çağrılarına yanıt vermeyerek denizde kalmayı sürdürdü. Bir süre sonra yorulan şahıs, kendi isteğiyle kıyıya çıkarak teslim oldu.

Taşkınlık yapıp kovalamacaya girdi! Polisten kaçıp denize atladı, yorulunca kendisi teslim oldu... 2

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın denizde bekleyişi ve teslim olma anı yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Samsun Atakum deniz
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