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  4. Taşla vurdu, biber gazı sıktı... Yaşlı kadın kuyumcu soymaya çalıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Taşla vurdu, biber gazı sıktı... Yaşlı kadın kuyumcu soymaya çalıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi

13.03.2025 14:45
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.03.2025 14:45
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Kayseri'de bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, altınlara bakma bahanesiyle yanına gittiği sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Çevredeki komşu esnafların yardımıyla etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kazancılar Çarşısı'nda bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, sarraf altınları gösterdiği sırada taşla kafasına vurdu. Sarrafla aralarında bir süre boğuşma yaşanan kadın, daha sonra biber gazı sıktı.

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Sesleri duyan komşu esnaflar, kuyumcuya gelerek yaşlı kadını etkisiz hale getirdi. Yaralanan sarraf, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcuda inceleme yaptı.

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KAMERA KAYITLARINDA KADININ SARRAFIN KAFASINA TAŞLA VURULDUĞU GÖRÜLÜYOR

Öte yandan yaşlı kadının sarrafın kafasına taşla vurduğu ve sonrasında yaşanan arbede, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Kuyumcu taş yaşlı kadın
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