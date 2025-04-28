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Taşların arasından çıktı, Aydın'da 'oda mezar'!

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi’nin yol yenileme çalışması sırasında bulanan kremasyon küplere ilişkin yapılan kazılarda Roma dönemine ait 'oda mezar' ortaya çıkarıldı.

Taşların arasından çıktı, Aydın'da 'oda mezar'!

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer Mahallesi’nde 25 Nisan'da yol yenileme çalışması yaptı. Bölgenin arkeolojik SİT alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri de çalışmayı yerinde takip etti.

Tralleis Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kazı çalışmasında, büyük boyuttaki taşların arasından ölen kişilerin yakıldığı kremasyon küpler çıktı. Ekipler, bugüne kadar yaklaşık 2 metre kadar derine indi. Küplerin içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve küller tespit edildi. Çalışmalar devam ederken kremasyon küplerin bulunduğu alandaki 'oda mezar' ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarının süreceği bildirildi.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın antik kent
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