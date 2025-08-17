HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Taşlıçay’da asfalt serim çalışmaları tamamlandı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarıesen-Aşağıesen köy yolunun 1,1 kilometrelik bölümünde bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serim çalışmaları tamamlandı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında köy yolları daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir hale getiriliyor.Bu kapsamda, Taşlıçay ilçesinde Yukarıesen-Aşağıesen köy yolunun 1,1 kilometrelik kısmında asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Taşlıçay’da asfalt serim çalışmaları tamamlandı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarıesen-Aşağıesen köy yolunun 1,1 kilometrelik bölümünde bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Taşlıçay’da asfalt serim çalışmaları tamamlandı 1

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında köy yolları daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir hale getiriliyor.

Taşlıçay’da asfalt serim çalışmaları tamamlandı 2

Bu kapsamda, Taşlıçay ilçesinde Yukarıesen-Aşağıesen köy yolunun 1,1 kilometrelik kısmında asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Taşlıçay’da asfalt serim çalışmaları tamamlandı 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Çocukların dikkati yangının büyümesini engellediÇocukların dikkati yangının büyümesini engelledi

Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mourinho, Rıdvan Dilmen'i çileden çıkardı... "Bu kadar mı zor?"

Mourinho, Rıdvan Dilmen'i çileden çıkardı... "Bu kadar mı zor?"

Çanakkale'de yangın devam ediyor! Yeni açıklama geldi... İkinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu

Çanakkale'de yangın devam ediyor! Yeni açıklama geldi... İkinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

Miray Daner'in sevgilisi Özlem Çerçioğlu'nun oğlu çıkınca...

Miray Daner'in sevgilisi Özlem Çerçioğlu'nun oğlu çıkınca...

Acı haberin ardından konvoy olup protesto ettiler!

Acı haberin ardından konvoy olup protesto ettiler!

50'den fazla yerde devam ediyor!

50'den fazla yerde devam ediyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.