Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu böyle görüntülendi! Sahiller dolup taştı

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, bayramda ilgi görüyor.

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçede, Büyük ve Küçük Liman mevkisindeki plajlarda, bayramın üçüncü gününde yoğunluk yaşandı.

İlçe girişinde uzun araç kuyruğu oluşurken, merkezdeki park alanlarının dolması nedeniyle sürücüler Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi alanına yönlendirildi.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçiren tatilciler, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

"GÜNÜBİRLİK 60 BİN TURİST AĞIRLIYORUZ"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçede 3 bin yatak kapasitesine sahip otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.

Ankara'nın en yakın sahili olan ilçenin bu bayram tatilinde de ciddi yoğunluk yaşadığını aktaran Çakır, "Gelenlerin büyük çoğunluğunu Ankaralılar oluşturdu. İlçemizde Büyük ve Küçük Liman mevkisindeki plajımız doldu. Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere ve TTK Amasra Müessesesi alanına yönlendiriyoruz. Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçemizde günübirlik yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar devam edecektir." diye konuştu.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçede tur organizasyonları ve günübirlik ziyaretçilerle ciddi yoğunluk yaşandığını kaydetti.

Boran, ilçede konaklama talebini karşılamakta güçlük çektiklerini dile getirerek, "Özellikle bugün ilçe girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Misafirlerimiz ilçe merkezine girmekte dahi güçlük çekiyor. Rusya'nın Soçi kentinden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyerin de 1060 yolcuyla gelmesi, ilçedeki bayram yoğunluğunu artırdı." ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DA YOĞUNLUK VAR

Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde, Antalya'da hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıktı. Yaklaşık yüzde 50 oranındaki nemle birlikte etkili olan güneşli hava nedeniyle tatilciler ve kentte yaşayanlar, sahillerde ve mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Bayram dolayısıyla kente gelenlerle hareketliliğin arttığı Antalya'da, Konyaaltı Sahili başta olmak üzere şehrin birçok noktasında sahiller sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Sahile gelenlerden bazıları serinlemek için denize girerken, bazıları da gölgelik alanlarda piknik yapıp tatilini değerlendirdi. Sarısu piknik alanında oluşan yoğunluk dikkati çekerken; çocuklar oyun alanlarında eğlendi yetişkinler ise mangal başında vakit geçirdi.

'ANTALYA'DA OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Antalya'da yaşayan Hüseyin Çay, bayramı şehirde geçirdiğini belirterek, "Memleketime gidemediğim için biraz üzücü. Aynı anda turizm kentinde olduğum için mutluyum. Su çok sıcak ama güzel. Sıcak havalarda serinlemek için denize giriyoruz. Atatürk'ün de dediği gibi 'Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeri', biz de Antalya'da olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

'HER ZAMAN BAYRAM HAVASI'

Veli Yoldaş Atabay, Antalya'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu söyleyerek, "Biz zaten Antalya'da ikamet ediyoruz, bu yüzden bizim için hep bayram havası. Denizimiz var, şehrimiz güzel. Kum, güneş, bayram her zaman güzel. Bayramın 3'üncü günü daha sakin artık, ilk 2 gün daha yoğundu ama insanlar yavaş yavaş dönmeye başladı. Bayram iyi geçiyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR EĞLENİYOR, BİZ MANGAL YAPIYORUZ'

Bayram tatilini geçirmek için İzmir'den Antalya'ya gelen Mustafa Akbaş, ailesiyle mesire alanında zaman geçirdi. Akbaş, "Bayram güzel, keyifli geçiyor. Çocuklar eğleniyor, biz de mangal yapmaya geldik. Antalya çok sıcak, bugün ve dün bayağı bir nem vardı ama yine de gayet iyi. Üçüncü gün toplandık, mangala geldik, çocuklar denize giriyor, keyifliyiz" dedi.

'BAYRAMIN KEYFİNİ ALDIK'

Bayramın 3'üncü gününde piknik yapmaya gelenlerden Salim Dişli de tatili ailesiyle değerlendirdiğini ifade ederek, "Ben de çalıştığım için ailem epeydir bunalmıştı. Biz de bayram tatilini değerlendirdik, pikniğe geldik. Sabahtan geldik, kuyruğa girdik. Deniz için Antalya'nın en güzel saati sabah 06.00'dır, denizin en keyifli zamanı. Bayram bizim için çok mükemmel geçiyor. Güzel bir bayram geçiriyoruz. Bu sene bayramın keyfini aldık. Antalya çok güzel bir yer, benim çocukluğum burada geçti. Burası dünya şehri" diye konuştu.

BODRUM SAHİLLERİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde sahillerde yoğunluk devam etti. Kumbahçe Sahili'nde turistler, denize girerek serinledi.

Bodrum'da hava sıcaklığı 33 derecelerde seyrederken, deniz suyu sıcaklığı 22 dereceleri gördü. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinlerken; bazıları kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Özel plaj işletmelerinde ise tatilciler, müzik ve yapılan etkinliklerle eğlendi. Öte yandan Gümbet, Bitez ve Ortakent'te de sahiller doldu.

(AA-DHA)