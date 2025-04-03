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  4. Tatil dönüşü polisin sürprizi, sosyal medyada gündem oldu... Valiziyle teleferikte yakalandı: "Doğukan gel! Asayiş"

Tatil dönüşü polisin sürprizi, sosyal medyada gündem oldu... Valiziyle teleferikte yakalandı: "Doğukan gel! Asayiş"

03.04.2025 12:05
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03.04.2025 12:05
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Bursa'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Aranması olduğu belirtilen şüpheli, gezmek için çıktığı Uludağ'dan dönüşte teleferiğe bindi; polisin sürpriziyle karşılaştı. Teleferikteyken karşısında polisi gören adam şaşkına dönerken; şüpheli "Doğukan gel hadi polis" sözleriyle gözaltına alındı.

Aranması olan şüpheli, tatil dönüşü gözünü adeta emniyette açtı. Sosyal medyada gündem olan olay Bursa'da meydana geldi. Çeşitli suçlardan 45 ayrı dosyası olan ve 4 yıl hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı çıkan 24 yaşındaki Doğukan Y.'i radarına alan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma sonrası, izini sürdüğü Doğukan Y.'nin tatil için gittiği Uludağ'dan teleferikle döndüğü bilgisine ulaştı.

TELEFERİK ÇIKIŞI POLİSİ GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Polis, hızla istasyona yönelip istasyonda nöbete başladı. Polisin istasyonda kendisini beklediğinden habersiz olan Doğukan Y., istasyona geldiği esnada ekipleri karşısında gördü.

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ŞOK YAŞADI: "DOĞUKAN GEL! ASAYİŞ POLİSİ"

Bir süre şok yaşayan şüpheliyi, ekipler "Doğukan gel hadi" diyerek gözaltına alırken, duygusal filmleri aratmayan o anlar kameraya anbean yansıdı.

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İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bursa Teleferik
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