Tatil için gittiği Yalova'da denize giren 6 yaşındaki çocuk boğuldu

Ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşayan Eyüp Hüseyin Yılmaz, yaz tatili için 8 yaşındaki ağabeyiyle birlikte halasının yanına, Yalova’ya geldi. Akasya Plajı’na giden küçük çocuk, saat 16.30 sıralarında denizde oyun oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Olay sırasında halasının denizde olmadığı öğrenildi.

DENİZDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Çocuğun kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, kısa süren arama sonucunda Eyüp Hüseyin’i denizde hareketsiz halde buldu. Bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan Yılmaz’a, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İSTANBUL’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Acı haberi alan Eyüp Hüseyin Yılmaz’ın annesi ve babası, İstanbul’dan geldikleri hastanede büyük üzüntü yaşadı. Eyüp Hüseyin Yılmaz’ın cenazesinin İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLIBu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır