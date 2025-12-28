Tatil keyfi çileye dönüştü

Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla birlikte Abant Gölü Milli Parkı tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı milli park, hafta sonunu fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. Eşsiz kar manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirmek ve yanlarında getirdikleri şambrellerle kaymak isteyen vatandaşlar, milli park girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Zincir ve kış lastiği olmayanlar yolda kaldı

Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı bölgede, araçlarında kış lastiği veya zincir bulunmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken ve kayan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yolda kalan araçlar, arkalarında uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Kış tedbirleri kapsamında bölgede sürekli devriye gezen Bolu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri, mahsur kalan tatilcilerin yardımına yetişti. Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan jandarma ekipleri, sürücülere kış şartlarında araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar ve alınacak önlemler konusunda uyarılarda bulundu.