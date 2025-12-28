HABER

Tatil keyfi çileye dönüştü

Bolu’nun turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Hafta sonu tatili için parka akın eden ancak kış lastiği bulunmayan sürücüler yolda kalınca, yardımlarına jandarma ekipleri koştu.

Tatil keyfi çileye dönüştü

Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla birlikte Abant Gölü Milli Parkı tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı milli park, hafta sonunu fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. Eşsiz kar manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirmek ve yanlarında getirdikleri şambrellerle kaymak isteyen vatandaşlar, milli park girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Zincir ve kış lastiği olmayanlar yolda kaldı
Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı bölgede, araçlarında kış lastiği veya zincir bulunmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken ve kayan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yolda kalan araçlar, arkalarında uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Kış tedbirleri kapsamında bölgede sürekli devriye gezen Bolu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri, mahsur kalan tatilcilerin yardımına yetişti. Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan jandarma ekipleri, sürücülere kış şartlarında araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar ve alınacak önlemler konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bolu
