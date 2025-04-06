Tatilciler akın etti! Şanlıurfa'ya yoğun ilgi

Ramazan Bayramı tatilinde Şanlıurfa tatilcilerin ziyaret noktalarından biri oldu. Balıklıgöl, Göbeklitepe, arran, Halfeti gibi turistik ilçeler tatilcilerin akınına uğradı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda "Bu bayram, belirlediğimiz turizm hedeflerine bir adım daha yaklaştık!" mesajını paylaştı.
Bayramda Şanlıurfa’ya Rekor İlgi!— Şanlıurfa Büyükşehir 🇹🇷 (@sanliurfabld) April 6, 2025
Ramazan Bayramı tatilinde Şanlıurfa, adeta dünyanın buluşma noktası oldu. 9 gün boyunca Balıklıgöl’den Göbeklitepe’ye, Harran’dan Halfeti’ye kadar her köşede binlerce misafirimizin ayak izi kaldı.
Kadim şehir Urfa, bayramda tarihle, kültürle ve… pic.twitter.com/WcXSfSBNLk
Okuyucu Yorumları 0 yorum