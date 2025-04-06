Tatilciler akın etti! Şanlıurfa'ya yoğun ilgi

Ramazan Bayramı tatilinde Şanlıurfa tatilcilerin ziyaret noktalarından biri oldu. Balıklıgöl, Göbeklitepe, arran, Halfeti gibi turistik ilçeler tatilcilerin akınına uğradı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda "Bu bayram, belirlediğimiz turizm hedeflerine bir adım daha yaklaştık!" mesajını paylaştı.