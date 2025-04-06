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Tatilciler akın etti! Şanlıurfa'ya yoğun ilgi

9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresinde Şanlıurfa da tatilcilerin uğrak noktalarından biri oldu. Turistik ilçeleriyle öne çıkan Şanlıurfa'ya tatilcilerin yoğun ilgisi olduğu görüldü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Bu bayram, belirlediğimiz turizm hedeflerine bir adım daha yaklaştık!" paylaşımı yaptı.

Tatilciler akın etti! Şanlıurfa'ya yoğun ilgi
Recep Demircan

Ramazan Bayramı tatilinde Şanlıurfa tatilcilerin ziyaret noktalarından biri oldu. Balıklıgöl, Göbeklitepe, arran, Halfeti gibi turistik ilçeler tatilcilerin akınına uğradı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda "Bu bayram, belirlediğimiz turizm hedeflerine bir adım daha yaklaştık!" mesajını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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