Tatilciler bayramda Gölcük’e akın etti

Bolu’nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı’nın ilk gününde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Bolu’nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı’nın ilk gününde ziyaretçilerin akınına uğradı. Güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, tabiat parkında yoğunluk oluşturdu.

Şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri oldu. Göl çevresinde yürüyüş yapan, hatıra fotoğrafı çektiren ve aileleriyle vakit geçiren ziyaretçiler, parkta yoğunluk oluşturdu. Ankara’dan gelen 14 yaşındaki Muktedir Shahen, arkadaşlarına Gölcük’ten bahsedeceğini belirterek, "Ankara’dan geldim. Güzel, doğanın içerisinde eğlenceli bir yer. Daha önce hiç gelmemiştim. Arkadaşlarıma anlatırken çok doğal, çok güzel bir yerdi diyeceğim. Bir sürü yeşil yerleri var diyeceğim" dedi.

Ailesiyle birlikte gelen Sezgin Akkurt ise, "İnsanlardan duyarak geldim. 7 kişi geldik, ailemizle beraber. Burada kalmayacağız. Günü birlik gezip geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

