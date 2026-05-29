Tatilciler dönüş yoluna düştü! 'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu

Kırıkkale'de Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde kara yollarında dönüş trafiği yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı.

EKİPLER ÖNLEMLER ALDI

Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi, hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun pazar akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.

