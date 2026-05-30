Tatilciler dönüşe geçti! Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu sürüyor. Tatilin son gününe kalmadan erkenden dönüşe geçen vatandaşlar, Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişi İstanbul yönünde yoğunluk oluşturdu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bolu Dağı Düzce girişinden Gümüşova rampalarına kadar gün boyunca yoğun şeklinde ilerleyen trafik, akşam saatlerinde saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Yoğunlaşan trafik nedeni ile gün boyunca küçük çaplı hasarlı trafik kazaları yaşandı. Jandarma ve Karayolları ekipleri ise güzergah üzerinde önlemlerini artırdı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır