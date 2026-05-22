Tatilciler yola çıktı, trafik durma noktasına geldi! Ucu bucağı görünmedi

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler veya fırsatı değerlendirip tatile gitmek isteyenler yollara düştü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren ulaşımda yoğunluk yaşandı. Otoyolun Bolu Dağı ve Elmalık mevkisinde Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
Otoyolda trafik durma noktasına gelirken, jandarma ekipleri yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı. Bolu Dağı mevkisinde bulunan dinlenme tesislerinde de yoğunluk yaşandı.
