Tatilciler yola çıktı, trafik durma noktasına geldi! Ucu bucağı görünmedi

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler veya fırsatı değerlendirip tatile gitmek isteyenler yollara düştü.

BOLU GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK! KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren ulaşımda yoğunluk yaşandı. Otoyolun Bolu Dağı ve Elmalık mevkisinde Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Otoyolda trafik durma noktasına gelirken, jandarma ekipleri yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı. Bolu Dağı mevkisinde bulunan dinlenme tesislerinde de yoğunluk yaşandı.

Kaynak: DHA