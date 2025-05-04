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Tatile gidip dehşeti yaşadılar! Bungalovda korkunç anlar: Havuzda ters dönmüş şekilde bulundu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalovlar tatil amaçlı sık sık tercih ediliyor. Tatil için bungalovu tercih eden bir ailenin 6 yaşındaki kızları İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılıp, hastaneye götürülen küçük çocuk kurtarılamadı. İkrasu’nun daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği, tedavi gördüğü öğrenildi.

Tatile gidip dehşeti yaşadılar! Bungalovda korkunç anlar: Havuzda ters dönmüş şekilde bulundu
Çiğdem Sevinç

Olay, akşam saatlerinde Sapanca'nın Yanık Mahallesi'nde bulunan bir bungalov evde meydana geldi. Tatil için İstanbul'dan geldikleri öğrenilen ailenin kızları İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın halde bulundu.

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BABASI TARAFINDAN BULUNDU

Babası tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ailesi tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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DAHA ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRMİŞ

Öte yandan talihsiz çocuğun daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği, bu nedenle de tedavi gördüğü öğrenildi. Küçük İkrasu’nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Sapanca havuz bungalov çocuk
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