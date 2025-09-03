Tatlı tansiyonu yükseltir mi? Tatlının tansiyona etkisi

Genel olarak aşırı tuz tüketimi, genetik yatkınlık, yanlış ve düzensiz beslenme, aşırı kilo ve bazı kronik hastalıkların tetiklediği tansiyon akla gelmeyecek bazı farklı durumlara bağlı olarak da aniden düşebilir ya da yükselebilir. Stres, aşırı yalnızlık ve iletişimsizlik, şekerli yiyecekler de tansiyonu aniden ve çok fazla yükselten diğer etkenler arasında yer almaktadır. Bunlar dışında enfeksiyonlar, uyku bozuklukları, yetersiz mineral ve vitamin alımı da yüksek tansiyon hastalığı için tehlikeli kabul edilmektedir.

Doktorlar, hipertansiyon hastalarının bazı durumlara ve yaşam tarzlarına dikkat etmesi konusunda hastalarını uyarmaktadırlar. Tansiyon, çeşitli tetikleyiciler ile aniden yükselip alçalabilirken bazı başka hastalıklara da neden olabilmektedir. Birkaç belirti ile birlikte gelen tansiyon dengesizlikleri vakit kaybetmeden belirtiler izlenerek mutlaka bir doktora danışılması gereken bir durumdur.

Tatlı tansiyonu yükseltir mi?

Tansiyonu aniden yükseltebilen çeşitli hastalıklar, yiyecekler, içecekler bulunmaktadır. Yanlış beslenme, hatalı diyetler gibi birçok farklı unsur tansiyonun aniden yükselmesine neden olabilmektedir. Kan basıncı üzerinde ani ve olumsuz etkiler oluşturacak tüm durumlardan ve besinlerden kaçınmak gerekir. En bilinen tansiyon yükselten unsurlardan bazıları şunlardır:

Fazla kahve ve çay tüketilmesi

Stres

Obezite

Diyabet hastalığı

Gün içinde çok fazla hareket etmemeyi alışkanlık haline getirme

Alkol kullanımı

Gün içinde yeterince sıvı almamak

Genetik yatkınlığın olması ve buna göre önlem almamak

Tansiyonun yüksek olması ya da hipertansiyon hastalığı kan basıncının yüksekliğinin sürekli hale gelmesi çok ciddi hastalıklara neden olabilmektedir. Vücuttaki bazı organların da hasar almasına neden olabilecek bu durum bulantı, kusma, baş dönmesi ya da vücudun farklı bölgelerinde çeşitli ağrılar ile birlikte kendini gösterebilmektedir.

Yüksek tansiyonu olan kişilerde genel olarak şu belirtiler gözlemlenir:

Sürekli yorgunluk hali

Akciğerde ödem oluşmasına bağlı olarak nefes darlığı ve solunum yolu rahatsızlıkları

Yüzde kızarıklıklar

Bayılma hissi

Aşırı terleme

Baş ağrıları

Damar tıkanıklıkları

İdrara çıkarken yanma ve ağrı hissi

Uyku apnesi

Bilinçte bulanıklık ve çeşitli hafıza sorunları

Tatlının tansiyona etkisi nedir?

Tatlılar ve şekerli besinler tansiyon da dahil olmak üzere birçok olumsuz duruma neden olabilmektedir. Şekerli gıdaların insan vücuduna ve sağlığa verdiği zararlardan bazıları şu şekildedir:

Kalp hastalıklarına neden olabilir.

Depresyon olasılığını tetikler.

Karaciğerde yağlanmaya neden olur.

Kilo artmasına neden olur.

Obeziteye neden olabilir.

Kanser riskini arttırır.

Diyabet hastalığına neden olabilir.

Birçok farklı hastalığa neden olabilen ya da mevcut hastalıkları olumsuz anlamda etkileyebilen şekerli gıdalar ve tatlı tüketimi tansiyon hastaları için de oldukça zararlı olarak kabul edilmektedir. Özellikle şerbetli tatlılar hem şeker içermesi hem de az miktarda da olsa tuz içermesi nedeni ile kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon hastalığı olan kişiler için sakıncalıdır.

Yüksek tansiyon hastalığı ya da aniden yükselen tansiyon vücudun genel sağlığını da bozabilmektedir. İç organların hasar görmesi dışında çeşitli fiziksel rahatsızlıklar da yüksek tansiyon ile birlikte gelen bazı diğer sorular arasında yer almaktadır. Tatlı gıdalar ve şekerli gıdalar tüketildiği zaman hem küçük hem de büyük tansiyon yükselebilir. Bu durumun kaynağı insülin fazlalığının oluşması ile açıklanmaktadır.