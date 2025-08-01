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Tatvan ilçe merkezinde tilki paniği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde görülen tilki, kısa süreli paniğe neden oldu.

Tatvan ilçe merkezinde tilki paniği

Kültür Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesine giren tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Site güvenliğinin tilkiye zarar vermeden müdahale ettiği ve hayvanı alandan uzaklaştırdığı öğrenilirken, olay sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ancak mahalle sakinlerinin durumu hayretle karşıladığı kaydedildi.

Tatvan ilçe merkezinde tilki paniği 1

Tilkinin yerleşim alanına neden geldiği bilinmiyor. Mahalle sakinleri kent merkezinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek hayret ettiklerini dile getirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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