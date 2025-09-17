HABER

Tavşanlı'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde minibüs ve motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, minibüs ile motosiklet çarpıştı.

Kaza Subaşı Mahallesi Yenidoğan Caddesi kavşağında meydana geldi.

M.K. idaresindeki 43 ADG 538 plakalı minibüs, Yenidoğan Caddesi üzerinde seyir halindeyken, G.B. yönetimindeki 43 AFK2 09 plakalı motosiklet, Mehmet Doğruöz Caddesi kavşağında çıkış yaptı.

Çarpışma sonucunda motosiklet sürüklendi. Motosiklet hurdaya döndü.

Motosiklet sürücüsü G.B. ve arkasındaki yolcu S.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

