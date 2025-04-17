Tavşanlı'da trafik kazası, 1 yaralı

Kaza, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi alt kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki kamyonete, hastane istikametine seyir halinde iken M.E.Y. idaresindeki motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.E.Y. yaralandı. Vatandaşların kaza ihbarında bulunması ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza esnasında motosiklet sürücüsünün hayati öneme sahip kaskının takılı olması ve motosiklet giysilerinin bulunması can kaybı yaşanmasına engel olduğu belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır