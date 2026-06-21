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Tavşanlı'da vatandaşların dikkati facianın önüne geçti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ada Mesire Alanı'nda piknik yapan vatandaşlar, alev alan piknik tüpü nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Muhtemel bir patlama, vatandaşların soğukkanlı müdahalesi sayesinde önlendi.

Tavşanlı'da vatandaşların dikkati facianın önüne geçti

Olay, Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi'ndeki Ada Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piknikçilerin yoğun olarak bulunduğu alanda öğleden sonra bir piknik tüpü alev aldı.

Tavşanlı da vatandaşların dikkati facianın önüne geçti 1

VATANDAŞIN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Tüpten yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, hızla tüpü bölgeden uzaklaştırarak, bir çöp kutusunun içine attı. Ardından üzerine toprak dökerek alevlerin oksijenle temasını kesen vatandaşlar, muhtemel bir patlama ve yangın riskinin önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çöp kutusunun içerisindeki toprak yığınının altından tüpü dikkatli şekilde çıkararak, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya piknik tüpü
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