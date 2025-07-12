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Tayini çıktığı şehre gidiyorlardı: Feci kazada bir aile yok oldu! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'da görevli 37 yaşındaki polis memuru Bekir Tatlı, ailesiyle birlikte tayininin çıktığı Adıyaman'a giderken Konya'da kaza yaptı. Kazada, Bekir Tatlı, kayınvalidesi Gülnur Genç (63) ve kayınpederi Bayram Genç (59) yaralandı, eşi Feyzanur Tatlı (32), 2 aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve baldızı Ayşe Sultan Genç (11) yaşamını yitirdi.

Tayini çıktığı şehre gidiyorlardı: Feci kazada bir aile yok oldu! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Feci kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya- Konya kara yolu Derebucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman’a giden polis memuru Bekir Tatlı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

Tayini çıktığı şehre gidiyorlardı: Feci kazada bir aile yok oldu! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 1

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ VEFAT ETTİ

Tayini çıktığı şehre gidiyorlardı: Feci kazada bir aile yok oldu! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bekir Tatlı, kayınvalidesi Gülnur Genç ve kayınpederi Bayram Genç yaralandı, eşi Feyzanur Tatlı, 2 aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve baldızı Ayşe Sultan Genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Tayini çıktığı şehre gidiyorlardı: Feci kazada bir aile yok oldu! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 3

Yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Bekir Tatlı, daha sonra Konya'daki Meram Tıp Fakültesine sevk edildi.

Tayini çıktığı şehre gidiyorlardı: Feci kazada bir aile yok oldu! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 4

Antalya'da görev yapan Bekir Tatlı'nın ailesiyle birlikte tayinin çıktığı Adıyaman'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Tatlı, yaşamını yitiren eşi, oğlu ve baldızının cenazelerinin ise otopsi sonrası defnedilmek için memleketi Kocaeli'ye gönderilmesi bekleniyor.

(DHA)

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