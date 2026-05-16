Tayland'da dehşet anları! Tren kalabalığı böyle daldı: Çok sayıda ölü var

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta korkunç bir kaza meydana geldi. Hemzemin geçit üzerinden geçen yük treninin yolcu otobüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken 20'den fazla kişi yaralandı. Yaşanan dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o görüntüler!

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Makkasan bölgesinde bugün yerel saatle 15.40 sıralarında tren kazası meydana geldi. Hemzemin geçitten geçen yük treninin, trafik nedeniyle raylar üzerinde sıkışan bir halk otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 20’den fazla kişi yaralandı.

ÖLENLERİN HEPSİ OTOBÜSTEYMİŞ

Tayland basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybedenlerin tamamının otobüs içerisinde bulunduğu ifade edildi.

OTOBÜS METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle otobüs metrelerce sürüklenirken, çevrede bulunan otomobil ve motosikletler de kazaya karıştı. Trenin çarptığı otobüs kısa sürede alev alırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 10 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

Olay sonrası bölge sivil trafiğine kapatılırken, polis ve ilgili kurumların olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

