Tayland’da Yüzen Fener Festivali

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’ın geleneksel Loy Krathong (Yüzen Fener) Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülerle kutlandı.Tayland ay takvimine göre yılın son dolunay gecesi kutlanan ve bu yıl 5 Kasım tarihine denk gelen festival kapsamında Taylandlılar su kenarlarına akın etti.

Tayland’da Yüzen Fener Festivali

Nehir, göl ve deniz kenarlarında buluşan Tayland halkı, dua eşliğinde "krathong" adı verilen el yapımı fenerleri suya bıraktı. Muz ve hindistancevizi ağacı yapraklarının içine yerleştirilen çiçekler, meyveler, mumlar ve tütsülerle süslenen geleneksel fenerlerin yanı sıra, son yıllarda çevre dostu malzemelerle hazırlanan fenerler de kullanıldı. Özellikle su canlılarına zarar vermemesi nedeniyle ekmek ve cipsten yapılan fenerler, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Ülke genelindeki okullarda öğrenciler haftalar öncesinden hazırladıkları kendi fenerleri ile kutlamalara katıldı.
Tayland’da Yüzen Fener Festivali 1
Renkli görüntülere ev sahipliği yapan festivale, ülkeyi ziyaret eden turistler de yoğun ilgi gösterdi. Özellikle başkent Bangkok’ta Chao Praya Nehri çevresinde ve çeşitli parklardaki etkinlikleri izleyen turistler, Tayland halkının geleneksel kıyafetleriyle gerçekleştirdiği kutlamaları yakından takip etme fırsatı buldu.

Tayland’da Yüzen Fener Festivali 2

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Bangkok’taki Hükümet Binası önündeki kanalda düzenlenen etkinliğe eşi ile birlikte katılarak, suya fener bıraktı. Başbakan Anutin, yaptığı açıklamada bu yılki festivalin geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ‘’Kraliçe Anne Sirikit’e saygı’’ temalı olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara da bu süreçte hem çevreye hem de yas dönemine saygı duyulması gerektiğini hatırlattı.

Tayland’da Yüzen Fener Festivali 3

Tayland’da Yüzen Fener Festivali 4

Tayland’da Yüzen Fener Festivali 5Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Tayland
