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"Tayt giymesi” olay olan ve görevden alınan vali ilk kez konuştu: “Pedallamaya devam”

Tayt giydiği yönündeki eleştiriler sonrası görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, kararın ardından sessizliğini bozdu. Çiçekli, "Karar büyüklerimizin takdiri" ifadelerini kullanarak "Bu tayt değil, spor kıyafeti. Pedallamaya devam edeceğim" dedi.

"Tayt giymesi” olay olan ve görevden alınan vali ilk kez konuştu: “Pedallamaya devam”

Bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle kamuoyunda tartışma yaratan ve TBMM gündemine taşınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle görevden alındı.

Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de Çiçekli’nin görüntülerini TBMM’nin gündemine taşıyarak "Taytla geziyor, böyle vali olmaz" demişti.

Bisiklet kıyafeti giydikten sonra hedef gösterilen ve görevden alınan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, BirGün gazetesine konuştu. Çiçekli, şu ifadeleri kullandı:

“Onun bir bisiklet kıyafeti olduğunu, tayt olmadığını belirten Çiçekli, "Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim.

Hatta neredeyse profesyonelim. Yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Profesyonel düzeyde yapmak için elimden geleni yapıyorum.

Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yapmakta kullandığım, spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir.

Onun dışında normal mesaimizde, hafta içinde zaten bu kıyafetle dolaşmıyoruz. Dolaşmayız. Hafta sonu, çok erken saatlerde bu sporu yaparız. Bu açıkça görülecektir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz yani"

"Tayt giymesi” olay olan ve görevden alınan vali ilk kez konuştu: “Pedallamaya devam” 1

"PEDALLAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Çiçekli, "Bundan sonra ne yapacaksınız? Mevcutta bir göreviniz var mı?" sorumuza ise "Pedal çevirmeye devam" yanıtını verdi.

Çiçekli, şöyle konuştu:

Ben sporu laf olsun, görüntü olsun, imaj olsun diye yapan birisi değilim. İstanbul'da kürek çektim, Marmara'da, Ege'de yelken yaptım, Ankara'da Karaburun'da bisiklet sürdüm. Bundan sonra ne yapacağım, daha çok spor yapacağım.

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"BÜYÜKLERİMİZİN TAKDİRİ"

Görevden alındığını kararname ile öğrendiğini belirten Çiçekli, "Bu karar büyüklerimizin takdiri. Takdir buyurdular. Devletimiz, milletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Vali tayt
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