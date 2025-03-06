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  4. Tayvan'da korkutan yangın! Nükleer santralde alevler çıktı

Tayvan'da korkutan yangın! Nükleer santralde alevler çıktı

06.03.2025 13:42
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Tayvan'ın Pingtung şehrindeki Maanshan Nükleer Santrali'nde yangın çıktı. Yetkililer, bölgede radyasyon sızıntısı olmadığını duyurdu.

Tayvan'da korkutan yangın! Nükleer santralde alevler çıktı

Tayvan'ın Pingtung kentindeki Maanshan Nükleer Santrali'nde yerel saat ile 11.30'da yangın çıktı. Yetkililer, yangının santralin dışındaki soğutucu ünitelerinde çıktığını ve tehlike oluşturan bir durumun bulunmadığını belirtti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangın, yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alındı.

Santralin işletmeci firması tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangının ardından santralde radyasyon sızıntısı olmadığı ve çalışmaların güvenli şekilde devam ettiği bildirildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tayvan
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